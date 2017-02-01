Сегодня курское «Динамо» проведет один из самых важных матчей года

Сегодня курскому «Динамо» предстоит один из самых важных матчей года в рамках женской Премьер-лиги. На своей площадке в СКК подопечные Лукаса Мондело примут УГМК из Екатеринбурга. Организаторы даже назвали эту встречу матчем «всех звезд» мирового женского баскетбола. Наиболее ценный игрок прошедшего сезона женской NBA Ннемкади Огвумике и двукратная Олимпийская чемпионка Энджел Маккотри против иконы женского баскетбола Дайаны Таурази и самой яркой центровой американского женского баскетбола Бритни Грайнер. В составах обоих клубах также игроки сборной России, Франции, Бельгии. Начало этого интересного матча в 18 часов.

Сегодня, 08:26