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Сегодня курское «Динамо» проведет один из самых важных матчей года

Сегодня, 08:26
Сегодня курское «Динамо» проведет один из самых важных матчей года
Сегодня курскому «Динамо» предстоит один из самых важных матчей года в рамках женской Премьер-лиги. На своей площадке в СКК подопечные Лукаса Мондело примут УГМК из Екатеринбурга.  Организаторы даже назвали эту встречу матчем «всех звезд» мирового женского баскетбола. Наиболее ценный игрок прошедшего сезона женской NBA Ннемкади Огвумике и двукратная Олимпийская чемпионка Энджел Маккотри против иконы женского баскетбола Дайаны Таурази и самой яркой центровой американского женского баскетбола Бритни Грайнер. В составах обоих клубах также игроки сборной России, Франции, Бельгии. Начало этого интересного матча в 18 часов.

 

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