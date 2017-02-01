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В Курской области увеличат производство овощей и фруктов

Сегодня, 08:08
В Курской области увеличат производство овощей и фруктов
Для полного обеспечения потребностей жителей Курской области в этом году аграриям предстоит произвести 900 тысяч тонн картофеля, 150 тысяч тонн овощей, не менее 40 тысяч тонн плодов и ягод. Замену импортных овощей и фруктов на собственные в нашем регионе решают разными способами. Один из них – новые сады интенсивного типа. Запланировано заложить порядка 200 гектаров таких садов в Обоянском, Беловском, Курском и Фатежском районах. В этом году продолжится строительство тепличных комплексов. Ставится задача — к концу 2017 года увеличить производство овощей в зимних теплицах до 11 – 12 тысяч тонн. В Курском районе реализуют проект по строительству комплекса по производству грибов-шампиньонов мощностью до 12 тысяч тонн продукции в год. Ввод объекта в эксплуатацию планируется уже в этом году.

 

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