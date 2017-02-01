Фестиваль имени Гридина завершит выступление шоу-оркестра «Русский стиль»

Завтра в филармонии состоится заключительный концерт фестиваля имени баяниста-виртуоза Виктора Гридина. Перед курянами выступит столичный шоу-оркестр «Русский стиль». В его составе 15 молодых артистов, лауреатов международных конкурсов, соединивших мировое музыкальное наследие и русское фолк-звучание. Оркестр исполняет не только традиционные произведения, но и рок-хиты. Репертуар коллектива пополняется и авторскими композициями с энергетикой рок-н-рола, исполненными на классических народных инструментах. «Русский стиль» гастролирует в Европе и Азии, участвует в различных фестивалях и уникальных музыкальных шоу. Начало концерта завтра в 19 часов.

Сегодня, 08:09