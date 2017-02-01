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У Курского автодорожного института приостановили действие лицензии

Сегодня, 08:10
У Курского автодорожного института приостановили действие лицензии
Рособрнадзор сообщил о решении приостановить действие лицензии на осуществление образовательной деятельности двух вузов России. Один из них это Курский автодорожный институт. В надзорном ведомстве пояснили, что лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность. При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения.

 

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