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ОНФ: многих курян устраивает наличие стихийных свалок

Сегодня, 08:11
ОНФ: многих курян устраивает наличие стихийных свалок
По мнению активистов Народного фронта, многих курян устраивает наличие стихийных свалок. К такому выводу они пришли, обсудив старт нового проекта «Генеральная уборка». В его рамках курянам предлагается составить так называемую «карту несанкционированных свалок». «Фронтовики» обещают приложить все силы на то, чтобы ликвидировать мусорные горы. Однако население не торопится избавляться от нелегальных помоек. По информации активистов, пока данных на «карте несанкционированных свалок» мало. Дело в том, что некоторую часть населения устраивает, когда мусор выкидывают поблизости от дома в овраг или посадки – за это платить не надо. Тем не менее, общественники призывают курян активнее включаться в борьбу с хламом.

 

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