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Изготовитель памятника первой учительнице через суд добивается гонорара

Сегодня, 08:09
Изготовитель памятника первой учительнице через суд добивается гонорара
Изготовитель памятника первой учительнице в Курске, отлитого смоленскими мастерами, через суд требует гонорар. Как сообщает издание moe-kursk.ru, смоленский предприниматель Олег Аксёнов прошлым летом судился с Курским отделением Союза художников России. По его словам, он в 2015 году заключил с организацией договор на отливку памятника "Учительница первая моя” в Курске. Часть денег ему должны были перечислить авансом сразу, остальное — по принятию работы. Памятник открыли еще в августе 2015-го, но оставшиеся деньги не перечислили. Суд принял сторону истца. Теперь курский союз художников должен выплатить истцу около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

 

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