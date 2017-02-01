Сервис для холдингов

Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк предлагает новый качественный сервис своим клиентам, который позволяет управлять финансовыми потоками Холдинга - Cash management. Сервис реализован в Автоматизированной системе «Сбербанк - Корпор@ция». Это комплексное решение, обеспечивающее мониторинг, контроль и управление финансовыми потоками корпоративных предприятий в режиме реального времени.

Рано или поздно Холдинги сталкиваются с такими проблемами, как территориальная распределенность и децентрализация казначейских и бухгалтерских функций. Консолидация и анализ финансовой информации занимает много времени и сил. В результате выявляется наличие свободных денежных средств на одном счете и дефицит на другом. Перераспределение денежных средств иногда отнимает целый операционный день, прибавляется риск нецелевого использования денежных средств филиалами и увеличение расходов за одноименные платежи. Данная ситуация не позволяет оперативно оценить картину бизнеса в целом.

При помощи системы «Сбербанк Корпорация» казначей Холдинга с единого рабочего места может оперативно получать детализированную информацию о состоянии счетов зависимых организаций и филиалов Холдинга. Все счета отражаются на одном экране головной компании в течение одной минуты. Это позволяет оперативно распределять денежные потоки и принимать управленческие решения.

На сегодняшний день к АС «Сбербанк - Корпор@ция» подключено более 30 тыс. счетов. Программу используют более 2 000 Холдингов по всей России, в том числе бюджетные учреждения.

-Мы будем продолжать развивать такие высокотехнологичные услуги, как Cash management, делать их простыми и доступными, расширять функционал и разрабатывать выгодные условия по тарифам, - комментирует директор Управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Татьяна Лукина. - Уверены, что данный сервис будет востребован клиентами, высвобождая возможности для роста объемов бизнеса и укрепления позиций на рынке.

Сегодня, 11:05