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Сервис для холдингов

Сегодня, 11:05
Сервис для холдингов
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк предлагает новый качественный сервис своим клиентам, который позволяет управлять финансовыми потоками Холдинга - Cash management. Сервис реализован в Автоматизированной системе «Сбербанк  - Корпор@ция». Это комплексное решение, обеспечивающее мониторинг, контроль и управление финансовыми потоками корпоративных предприятий в режиме реального времени.
Рано или поздно Холдинги сталкиваются с такими проблемами, как территориальная распределенность и децентрализация казначейских и бухгалтерских функций. Консолидация и анализ финансовой информации занимает много времени и сил. В результате выявляется наличие свободных денежных средств на одном счете и дефицит на другом. Перераспределение денежных средств иногда отнимает целый операционный день,  прибавляется риск нецелевого использования денежных средств филиалами и увеличение расходов за одноименные платежи. Данная ситуация не позволяет оперативно оценить картину бизнеса в целом. 
При помощи системы «Сбербанк Корпорация» казначей Холдинга с единого рабочего места может оперативно получать детализированную информацию о состоянии счетов зависимых организаций и филиалов Холдинга. Все счета отражаются на одном экране головной компании в течение одной минуты. Это позволяет оперативно распределять денежные потоки  и принимать управленческие решения.
На сегодняшний день к АС «Сбербанк  - Корпор@ция» подключено более 30 тыс. счетов. Программу используют более 2 000 Холдингов по всей России, в том числе бюджетные учреждения. 
 -Мы будем продолжать развивать такие высокотехнологичные услуги, как Cash management, делать их простыми и доступными, расширять функционал и разрабатывать выгодные условия по тарифам, - комментирует директор Управления транзакционного бизнеса Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Татьяна Лукина. - Уверены, что данный сервис будет востребован клиентами, высвобождая возможности для роста объемов бизнеса  и укрепления позиций на рынке. 

 

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