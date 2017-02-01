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Курский филиал РГСУ присоединили к КГУ

Сегодня, 11:24
Курский филиал РГСУ присоединили к КГУ
Приказом Министерства образования и науки России ликвидирован КИСО - Курский филиал Российского государственного социального университета. Студенты и преподаватели перейдут в Курский государственный университет. По словам ректора КГУ Александра Худина, студенты, которые выпускаются в этом году, в частности заочники, у которых этот этап наступает сейчас, будут переведены для сдачи итоговой государственной аттестации в головной вуз. При этом все права студентов в полном объеме будут выполнены и защищены, - подчеркнул Худин.

 

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