Курский филиал РГСУ присоединили к КГУ

Приказом Министерства образования и науки России ликвидирован КИСО - Курский филиал Российского государственного социального университета. Студенты и преподаватели перейдут в Курский государственный университет. По словам ректора КГУ Александра Худина, студенты, которые выпускаются в этом году, в частности заочники, у которых этот этап наступает сейчас, будут переведены для сдачи итоговой государственной аттестации в головной вуз. При этом все права студентов в полном объеме будут выполнены и защищены, - подчеркнул Худин.

Сегодня, 11:24