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Во Льговском районе к похитителю привел порвавшийся мешок с зерном

Сегодня, 12:17
Во Льговском районе к похитителю привел порвавшийся мешок с зерном
В дежурную часть Льговского отдела полиции поступило сообщение от руководства фермерского хозяйства о краже зерна. Похититель попал на территорию предприятия, проломив стену ограждения. Полицейским на раскрытие преступления понадобилось несколько часов. Как пояснили в УМВД, похищенное перевозили на санях. Один из мешков при переносе надорвался, и зерна высыпались по дороге. Этот след и привел к дому 27-летнего жителя соседнего села, который даже не успел перенести похищенное. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что сани подозреваемый одолжил у соседа, пообещав ему расплатиться за услугу зерном. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, за что ему суд назначил административный арест. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

 

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