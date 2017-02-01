Во Льговском районе к похитителю привел порвавшийся мешок с зерном

В дежурную часть Льговского отдела полиции поступило сообщение от руководства фермерского хозяйства о краже зерна. Похититель попал на территорию предприятия, проломив стену ограждения. Полицейским на раскрытие преступления понадобилось несколько часов. Как пояснили в УМВД, похищенное перевозили на санях. Один из мешков при переносе надорвался, и зерна высыпались по дороге. Этот след и привел к дому 27-летнего жителя соседнего села, который даже не успел перенести похищенное. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что сани подозреваемый одолжил у соседа, пообещав ему расплатиться за услугу зерном. В момент задержания мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, за что ему суд назначил административный арест. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.





Сегодня, 12:17