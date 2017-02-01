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У железногорца изъяли арсенал оружия времен Великой Отечественной

Сегодня, 14:59
У железногорца изъяли арсенал оружия времен Великой Отечественной
У железногорца полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы. По информации регионального УМВД, при обыске в хозяйственной постройке у мужчины обнаружили банки с порохом, взрыватели, капсули-воспламенителя, множество патронов, ствол пулемета МГ-34, винтовку «Маузер», пистолет-пулемет «Потсдам», газовый пистолет «Perfekta», обрез пневматической винтовки Иж-38, винтовку Мосина, части пистолета-пулемета Шпагина, части пулемета ДП, части автомата МР-43/1, осколочно-зажигательные и бронебойно-зажигательные снаряды. Курянин пояснил, что увлекается раскопками на местах сражений. За несколько лет он собрал целый арсенал оружия времен Великой Отечественной войны. Исследование показало, что часть изъятых предметов пригодна для производства выстрелов. Поэтому на любителя оружия завели уголовное дело. Полиция напоминает: в случае обнаружения оружия и боеприпасов, незамедлительно сообщайте об этом в полицию или по единому телефону вызова экстренных служб 112. Так вы обезопасите себя от несчастного случая, поскольку оружие, несмотря на то, что на протяжении многих лет не используется, может представлять опасность и сработать независимо от воздействий.

 

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