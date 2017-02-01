В выходные на курских дорогах пострадали 6 пешеходов

В выходные на курских дорогах пострадали 6 пешеходов, причем 4 ДТП произошли в Курске. По информации Госавтоинспекции, первую аварию с участием пешехода зафиксировали вечером 23 февраля в селе Беловского района. Под колеса КАМАЗа попал мужчина. Его госпитализировали в райбольницу. Сразу три ДТП, в которых пострадали пешеходы, произошли 25 февраля в Курске. Сначала на парковке «Тойота», двигаясь задним ходом, наехала на 22-летнего молодого человека. В пятом часу на Пучковке неустановленный водитель неустановленного автомобиля, выезжая с парковки, сбил мужчину. Пешеход с ранением позже обратился в больницу. Около 9 вечера на Сумской «Форд Фокус» на «зебре» сбил девушку. 26 февраля в Курске продолжили давить пешеходов. Около 6 утра на улице Радищева автоледи на «Калине» допустила наезд на 78-летнего пенсионера, он переходил дорогу в неположенном месте. Вечером 26 февраля в поселке Пристень «БМВ» наехал на 30-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Всех попавших под колёса автомобилей доставили в больницу.

Сегодня, 15:01