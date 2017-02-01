Общественники проинспектировали стихийные свалки

Курские активисты посетили места незаконного складирования мусора, которые жители города отметили на интерактивной карте свалок. Общественники проверили состояние мусорных контейнеров на улице Малых, 23А, улице Дейнеки и на улице Ендовищенская, 2. Несмотря на то, что по двум адресам сами контейнеры оказались чистыми, место вокруг них было захламлено. «Стоит заметить, что объект на улице Малых, 23А обозначил наш курский эко-дизайнер Артур Браже. Это говорит о том, что сознательные люди есть в нашем городе и среди деятелей искусства», - рассказала координатор проекта «Генеральная уборка» ОНФ в Курской области Марина Нешина. Также она сообщила, что региональные власти пока остаются равнодушными к проблеме свалок. «Мы будем и дальше направлять запросы по всем найденным объектам в ведомства. Затем все результаты проверок и запросов будем направлять федеральному координатору проекта, после чего решится дальнейшая судьба этих объектов», - добавила Нешина. Кроме того, общественники призывают не оставаться курян равнодушными и сообщать о беспорядочных скоплениях мусора на сайте kartasvalok.ru.

Сегодня, 15:04