В длинные праздничные выходные инспекторы задержали почти 40 пьяных водителей

На курских дорогах задержаны 38 пьяных водителя. Проверки на трезвость сотрудники Госавтоинспекции проводили с 23 по 26 февраля. В ведомстве отметили, что ещё 12 водителей отказались пройти освидетельствование. Закон фактически приравнивает таких автолюбителей к категории нетрезвых. 9 задержанных ранее уже попадались на подобном нарушении. Им грозит не только лишение прав на три года, но и два года лишения свободы. Тем же, кто попался нетрезвым за рулем впервые, придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей и распрощаться с водительским удостоверением на срок от полутора до двух лет.

Сегодня, 16:13