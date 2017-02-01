В Курске у 28 должников отключили газ

Судебные приставы совместно с поставщиками газа провели в Сеймском округе Курска вечерний рейд по взысканию долгов. За четыре часа они посетили около 60 адресов. По восьми у должников арестовали бытовую технику. Неплательщикам предложили реализовать ее самостоятельно. Еще по 12 исполнительным производствам жильцы квартир сразу погасили долги на 30 с лишним тысяч рублей. 28 абонентам отключили газ. Эти работы проводились с использованием специальных блокирующих устройств. После погашения долга контролёры демонтируют блокиратор, и газоснабжение будет восстановлено. По 13 исполнительным производствам составлены акты о невозможности взыскания задолженности. В остальных случаях должникам оставили повестки о вызове на прием к судебному приставу.

Вчера, 18:10