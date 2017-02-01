Дмитрий Медведев посетил экспозицию Курской области на форуме в Сочи

Губернатор возглавил делегацию Курской области, которая участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Соловьиный край входит в число 18 регионов страны, которым доверили право представить свою экспозицию на столь масштабном мероприятии. Девиз экспозиции – «Курская область – территория комфортного будущего». Наш регион в Сочи презентует проекты ведущих предприятий, среди них «Агропромкомплектация – Курск», холдинг «Мираторг», МГОК, «Фармстандарт-Лексредства», «КОНТИ-РУС», корпорация «ГРИНН». Экспозицию Курской области уже посетил премьер Дмитрий Медведев.

Вчера, 18:11