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Дмитрий Медведев посетил экспозицию Курской области на форуме в Сочи

Вчера, 18:11
Дмитрий Медведев посетил экспозицию Курской области на форуме в Сочи
Губернатор возглавил делегацию Курской области, которая участвует в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Соловьиный край входит в число 18 регионов страны, которым доверили право представить свою экспозицию на столь масштабном мероприятии. Девиз экспозиции – «Курская область – территория комфортного будущего». Наш регион в Сочи презентует проекты ведущих предприятий, среди них «Агропромкомплектация – Курск», холдинг «Мираторг», МГОК, «Фармстандарт-Лексредства», «КОНТИ-РУС», корпорация «ГРИНН». Экспозицию Курской области уже посетил премьер Дмитрий Медведев.

 

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