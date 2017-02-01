На турнир в Курск приедет Джефф Монсон
Сегодня, 08:13
22 апреля в Курском цирке состоится международный турнир «Битва титанов». В восьмиугольнике сразятся 20 титулованных спортсменов из Курска, Украины и стран СНГ. Всего состоится 10 боев в 6 весовых категориях, а главным противостоянием вечера станет поединок известного бойца смешанного стиля Джеффа Монсона и спортсмена из Челябинска Максима Новоселова. У курян есть возможность узнать о них больше. Незадолго до поединка организаторы объявили акцию: Джефф Монсон и Максим Новоселов ответят на вопросы. Задать их можно в группе в социальной сети, указав хештеги #вопросмонсону и #вопросновоселову. По итогам каждой недели будут определяться победители. Всего бойцам озвучат по 5 вопросов.
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