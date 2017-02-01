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Куряне на крыше «хрущевки» в палатке предавались любовным утехам

Сегодня, 08:14
Куряне на крыше «хрущевки» в палатке предавались любовным утехам
В Курске замечены любители экстремального секса. Журналисты портала «Цензуры.Нет» накануне вечером обратили внимание на палатку. Ее установили на крыше пятиэтажки, расположенной на улице Димитрова. На кадрах видны тени и раскачивающаяся палатка, поэтому журналисты предположили, что экстремалы на крыше предаются сексуальным утехам. В это время на улице моросит дождик, а столбик термометра показывает чуть выше нуля. 

 

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