Курянин оценил украденную медную цепочку в 57 тысяч

В Беловском районе мужчина поплатился за свою хвастливость. Уроженец Курской области вернулся с заработков из Москвы и зашел к друзьям. Во время застолья мужчина заявил, что цепочка, которая была на нем в тот момент, золотая и стоит 57 тысяч рублей. Проснувшись на следующий день в том же доме, он обнаружил, что украшение пропало. Зная, что фактически цепочка не является ювелирным украшением, а выполнена из сплава, он всё равно сообщил в полицию о хищении у него дорогого золотого украшения. Позже обман всплыл, и мужчина сам стал фигурантом уголовного дела за заведомо ложный донос. Как сообщили в прокуратуре, суд приговорил жителя Беловского района к штрафу в 20 тысяч рублей.

Сегодня, 08:15