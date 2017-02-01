17-летняя курянка участвует в телешоу НТВ «Ты супер!»

17-летняя Полина Барбовская из Курска стала участницей нового шоу на НТВ - «Ты супер!». Цель проекта - выявить талантливых из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Главный приз - контракт с одной из крупнейших музыкальных компаний России. Кроме того, все финалисты шоу выступят на детской «Новой волне» и попадут в финальный отборочный тур детского «Евровидения». По информации «Друг для друга», Полина Барбовская стала сиротой в 8 лет. Вся семья попала в ДТП - выжили лишь Полина со старшей сестрой. Как раз сестра и убедила девушку попытать счастья в шоу на НТВ. Сегодня курянка живет на базе в Подмосковье, где собраны все участники проекта, готовится к съемкам и продолжает дистанционное обучение. Лекции и домашние задания Полине присылают однокурсники медколледжа. Эфир с участием Полины Барбовской состоится 4 марта. Ее выступление оценят артисты Елка, Маргарита Суханкина, Стас Пьеха и музыкальный продюсер Виктор Дробыш.

Сегодня, 08:16