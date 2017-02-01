Сегодня курянам расскажут легенду о доме на Советской

Сегодня в Курске продолжится проект «Легенды старого дома». На этот раз состоится знакомство со зданием, расположенном на Советской, 14. Оно построено в 1890 - 1902 годах по проекту архитектора Константина Борисоглебского в стиле итальянского Ренессанса. С 1903 по 1918 в здании работали Курская казенная палата и Курское губернское казначейство. В годы гражданской войны здесь располагался госпиталь. После войны - губернский финансовый отдел и советская партийная школа. В 1934 году здание занял аппарат исполнительного комитета Курского областного совета народных депутатов. С 1944 года здесь размещается Курский строительный техникум, переименованный в 1958 году в Курский монтажный техникум. Начало экскурсии в полдень.

Сегодня, 08:17