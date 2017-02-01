В Железногорске оштрафовали нелегального перевозчика детей

В Железногорске крупный штраф придется заплатить индивидуальному предпринимателю за нелегальную перевозку детей. Как пояснили в прокуратуре, прошлой осенью водитель автобуса доставил воспитанников местной спортшколы в Орел и обратно. Однако на оказание услуг не было никакого договора с образовательным учреждением, а ГИБДД не уведомили о поездке. Также не потрудились составить список перевозимых детей и сопровождающих их лиц. Не разработали маршрут автобуса, а водитель не прошел предрейсовый медосмотр. В итоге ИП оштрафовали на 25 тысяч рублей. Кроме того, прокуроры выяснили, что за два года перевозчик провел десятки незаконных рейсов в различные города Курской, Орловской, Белгородской, Рязанской областей. Организатором поездок выступала спортивная школа. В каждом случае допускались аналогичные нарушения. Тогда прокурор потребовал у руководства спортшколы организовать доставку детей на соревнования законным способом. Эти требования полностью удовлетворены.

Сегодня, 08:19