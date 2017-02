"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем «Самый первый эфир 1997-го года (реконструкция)».

Плей-лист:

1. Mute Records

The Normal - Warm Leatherette 78

Einsturzende Neubauten - Tanz Debil 84





2. Beggars Banquet Records

The Fall - Victoria '88

Bauhaus Muscle in Plastic '81

3. 4 AD Records

The Birthday Party–The Friend Catcher '83

Dead Can Dance - Anywhere Out of the World '87

4. Factory Records

Joy Division – Transmission '80

Happy Mondays - 24 Hour Party People '87

5. Creation Records

Swervedriver Feel So Real'91

My Bloody Valentine - When You Sleep

6. SST Records

Husker Du - Chartered Trips '84

Sonic Youth - Schizophrenia '87

7. Warp Records

Aphex Twin - Ventolin





Сегодня, 11:02