В курской сауне обнаружили бордель

В Курске полицейские выявили притон для занятий проституцией. В одной из городских бань стражи порядка задержали троих женщин, оказывающих интимные услуги за деньги. Все девушки – уроженки Курска в возрасте от 20 до 30 лет. Полицейские задержали и организаторов незаконного бизнеса. Под видом администраторов банного комплекса две 50-летние курянки вовлекали девушек в занятие проституцией. Встречая посетителей бани, они инициативно предлагали им воспользоваться интимными услугами. Помещение бани было арендовано специально для оказания интимных услуг. Вход оснастили камерами видеонаблюдения, так в заведение не могли проникнуть посторонние лица. К тому же помещение подобрали таким образом, чтобы в случае необходимости его можно было покинуть незаметно через другой выход. Всех участников нелегального бизнеса доставили в отдел полиции. Уголовная ответственность грозит организаторам борделя. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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