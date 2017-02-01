поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

В курской сауне обнаружили бордель

Сегодня, 12:01
В курской сауне обнаружили бордель
В Курске полицейские выявили притон для занятий проституцией. В одной из городских бань стражи порядка задержали троих женщин, оказывающих интимные услуги за деньги. Все девушки – уроженки Курска в возрасте от 20 до 30 лет. Полицейские задержали и организаторов незаконного бизнеса. Под видом администраторов банного комплекса две 50-летние курянки вовлекали девушек в занятие проституцией. Встречая посетителей бани, они инициативно предлагали им воспользоваться интимными услугами. Помещение бани было арендовано специально для оказания интимных услуг. Вход оснастили камерами видеонаблюдения, так в заведение не могли проникнуть посторонние лица. К тому же помещение подобрали таким образом, чтобы в случае необходимости его можно было покинуть незаметно через другой выход. Всех участников нелегального бизнеса доставили в отдел полиции. Уголовная ответственность грозит   организаторам борделя. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама