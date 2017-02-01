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В Курске устроят турнир среди киберспортсменов

Сегодня, 12:25
В Курске устроят турнир среди киберспортсменов
В марте лучшие киберспортсмены сразятся в Кубке Курской области, который местное отделение «Федерации компьютерного спорта России» впервые проводит в официальном статусе. По словам организаторов, турнир проходит уже не в первый раз, но в этом году в него добавлены дисциплины FIFA 17, League of Legends и Hearthstone. Помимо этого будут соревнования и по традиционной Dota2. Победители войдут в сборную Курской области, которая будет защищать честь региона на турнирах различных масштабов. Для начала победители сразятся в рамках Кубка России, общий призовой фонд которого составляет без малого 7 миллионов рублей. Прием заявок для участия в Кубке Курской области уже открыт. Подробности можно узнать в официальной группе. Главные критерии — участнику должно исполниться 16 лет и он должен состоять в Курской федерации киберспорта. Заявки можно подавать до 15 марта, а с 16 по 19 марта пройдут полуфиналы. 25 марта состоится финал турнира. Ближе к лету Федерация планирует провести чемпионат по Counter-Strike и World of Tanks.

 

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