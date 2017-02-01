Сегодня актер курского драмтеатра расскажет о творчестве Есенина

Продолжается совместный проект курского драмтеатра имени Пушкина и библиотеки имени Асеева «Театр: беседа о литературе». Очередная встреча состоится сегодняв 16 часов в Асеевке. Актер театра Дмитрий Баркалов проведет беседу на тему «Любовь к Есенину. Любовь к Родине». Напомним, в рамках проекта актеры драмтеатра рассказывают о своих любимых писателях, литературных героях, делятся впечатлениями о работе над пьесами, затрагивают проблемы современной драматургии.

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