поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Сегодня актер курского драмтеатра расскажет о творчестве Есенина

Сегодня, 12:41
Сегодня актер курского драмтеатра расскажет о творчестве Есенина
Продолжается совместный проект курского драмтеатра имени Пушкина и библиотеки имени Асеева «Театр: беседа о литературе». Очередная встреча состоится сегодняв 16 часов в Асеевке. Актер театра Дмитрий Баркалов проведет беседу на тему «Любовь к Есенину. Любовь к Родине». Напомним, в рамках проекта актеры драмтеатра рассказывают о своих любимых писателях, литературных героях, делятся впечатлениями о работе над пьесами, затрагивают проблемы современной драматургии.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама