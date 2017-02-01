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Новый сезон Юго-Западной лиги КВН откроется гала-фестивалем

Сегодня, 12:51
Новый сезон Юго-Западной лиги КВН откроется гала-фестивалем
3 марта стартует новый сезон Юго-Западной лиги КВН. Это будет не просто игра, а фестиваль-знакомство с командами лиги. Всего их будет 18, коллективы представляют Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Петрозаводск, Тверь, Липецк, Нижний Новгород, Белгород, Орел, Симферополь, а также Луганск, Минск и  Молдову. Выступит и одна курская команда – «Привет, Андрей». Вести фестиваль, как и все игры Юго-Западной лиги, – Александр Волохов, чемпион Высшей лиги из самарской команды «СОК». Начало фестиваля в 19 часов в актовом зале ЮЗГУ. 

 

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