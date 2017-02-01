Куряне смогут отмечать дорожные ямы в мобильном приложении

В Курской области стартовал проект Общероссийского Народного Фронта «Карта убитых дорог». Любой желающий в интернете может отметить участок, который, по его мнению, требует ремонта. Сделать это можно на сайте dorogi-onf.ru, приложив фото- или видеодоказательства. «Вся информация аккумулируется на этом сайте. Будут выявляться лидеры рейтингового голосования. Каждый из нас сможет проголосовать за тот участок дороги, который необходимо отремонтировать в кратчайшие сроки. Рейтинговые дороги, которые будут зафиксированы на сайте, должны войти в бюджет 2018 года», - заявил координатор проекта ОНФ Борис Свиридов. По его словам, информация о проблемных участках будет отправляться в тот населенный пункт, которому принадлежит дорога. Кроме того, он добавил, что примерно в середине года появится мобильное приложение, в котором пользователь сможет отметить не только участок дороги, но и отдельную яму, несоответствующий дорожный знак, пешеходный переход, неработающий светофор, некачественную укладку асфальта. Вместе с тем, на региональной карте куряне уже обозначили около 18 «проблемных» отрезков. Общественники проверили некоторые из них. Для измерений использовали деревянный брусок. Его размеры соответствуют допустимой величине ямы - 30 сантиметров в длину, 15 - в ширину, 5 сантиметров - в толщину. На улице Малых, Щепкина и проспекте Вячеслава Клыкова брусок утонул.





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