Сотрудникам фирмы задолжали по зарплате более 600 тысяч рублей

Директор и единственный учредитель одной из строительных компании Курска более трех месяцев не полностью выплачивал зарплату своим работникам. Задолженность превысила 600 тысяч рублей. Как рассказали в региональной прокуратуре, на счету фирмы имелось достаточно денег, и работодатель имел реальную возможность произвести выплаты. Однако он расходовал деньги на иные нужды, самостоятельно определяя размеры и очередность проводимых расчетов. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Невыплата заработной платы». Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.



