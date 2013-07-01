Праздничный эфир на радио КУРС

Сегодня на радио "КУРС" праздничный эфир в честь 20-летия. С 9 утра розыгрыши памятных призов – фирменные кружки, магниты, блокноты, наклейки и футболки!

В 11 часов - праздничный «Утренний душ» – в гостях «Eddie BUben».

С полудня нас будут посещать гости – бывшие ведущие радио "КУРС" разных лет. В 12 часов - Мария Миронова, в 13 часов – Тимур Знаменский, Вадим Решетов, в 14 часов – Алексей Ланге, в 15 часов ожидаем появления директора радиостанции Виталия Леунова. В 16 часов – Анастасия Славина и Рафаэль Гросс, в 17 часов – Сергей Харьковский, Анна Гордеева. Завершат гостевой марафон Павел Фадеев и Анастасия Воронцова.

Напомним, 2 марта состоится праздничный концерт группы «Ключи» в честь 20-летия радио "КУРС". Немного билетов осталось в кассе филармонии.