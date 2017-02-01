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В Курской области повышение коммунальных тарифов назвали минимальным

Сегодня, 08:09
В Курской области повышение коммунальных тарифов назвали минимальным
Во всей России с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем по Курской области повышение не превысит 3,4%. Как отметил председатель регионального комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко, сравнительный анализ по отдельным субъектам ЦФО показал, что в Курской области повышение одно из самых минимальных. По информации администрации области, в ряде регионов ЦФО с 1 июля ожидается рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения около 20%, на горячее водоснабжение около 10%, на электроэнергию около 5%. В Курской области рост тарифов составит: холодное водоснабжение – 3,6%; водоотведение – 3,7%; электроснабжение — 3,4%; горячее водоснабжение – 1,5%; тепловая энергия на отопление – 2,5%; сжиженный газ – 3,4%. Розничные цены на природный газ пока не установлены.

 

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