В Курской области повышение коммунальных тарифов назвали минимальным

Во всей России с 1 июля вырастут тарифы на коммунальные услуги. В среднем по Курской области повышение не превысит 3,4%. Как отметил председатель регионального комитета по тарифам и ценам Алексей Карнаушко, сравнительный анализ по отдельным субъектам ЦФО показал, что в Курской области повышение одно из самых минимальных. По информации администрации области, в ряде регионов ЦФО с 1 июля ожидается рост тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения около 20%, на горячее водоснабжение около 10%, на электроэнергию около 5%. В Курской области рост тарифов составит: холодное водоснабжение – 3,6%; водоотведение – 3,7%; электроснабжение — 3,4%; горячее водоснабжение – 1,5%; тепловая энергия на отопление – 2,5%; сжиженный газ – 3,4%. Розничные цены на природный газ пока не установлены.



