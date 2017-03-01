Проезд в троллейбусах Воронежа теперь можно оплатить банковской картой

Воронеж, 28 февраля 2017 года. – ПАО "Сбербанк”, платежная система Mastercard* и МКП МТК "Воронежпассажиртранс” объявляют о запуске проекта по оплате проезда в троллейбусах Воронежа банковскими картами, в том числе по бесконтактной технологии.





С 1 марта 2017 года троллейбусы с новыми платежными терминалами выйдут на маршруты №7 и №8. А через две недели новая технология появится на всех городских маршрутах − будет оборудовано 46 троллейбусов.





Инновационное решение было представлено в ходе торжественного запуска проекта, в котором приняли участие руководитель Управления транспорта администрации Воронежа Владимир Анисимов, управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Михаил Москальцов и вице-президент Mastercard в России Антон Шигапов.





Для реализации проекта было разработано специальное программное обеспечение. Пассажиры могут быстро, удобно и безопасно оплачивать проезд банковской картой и традиционным способом – вставив карту в терминал, и в одно касание картами или другими устройствами с бесконтактной технологией – например, смартфонами, часами, браслетами, и т.п.. Стоимость проезда при оплате банковской картой составит всего 13 рублей, что на 2 рубля дешевле, чем при оплате наличными.





«Этот проект стал пилотным и от его успеха будет зависеть, как скоро платежные терминалы появятся на всем общественном транспорте города», – сказал руководитель Управления транспорта администрации Воронежа Владимир Анисимов.





«Мы надеемся, что воронежцы и гости города по достоинству оценят появившуюся возможность безналичной оплаты», – прокомментировал управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Михаил Москальцов.





«Mastercard активно внедряет в России инновации и реализует инфраструктурные проекты, позволяющие делать городское пространство более удобным и комфортным, − комментирует Антон Шигапов, вице-президент Mastercard. – Мы очень рады, что Воронеж вошел в число городов, где на транспорте появилась возможность оплачивать проезд банковскими картами».





Современная банковская карта выполняет множество удобных функций, например, становится проездным билетом. Не нужно тратить время на приобретение транспортной карты или проездного, искать при покупке сумму под расчет или ожидать сдачу. А гостям города не потребуется знакомиться с новой для них системой оплаты проезда – они просто смогут пользоваться своими международными картами.





Применение безналичной оплаты обладает рядом преимуществ не только для пассажиров, но и для транспортных предприятий. Перевозчикам технология помогает снизить операционные расходы, повысить качество обслуживания, создать системы для оплаты проезда, в которые интегрированы различные виды транспорта.



