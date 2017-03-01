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В Курской области задержана банда грабителей стариков

Вчера, 12:55
В Курской области задержана банда грабителей стариков
В Курской области полицейские задержали подозреваемых в причастности к почти 20 разбойным нападениям на одиноких стариков. Преступления совершала банда из трех мужчин из Белгородской области. Подозреваемые заранее выбирали своих жертв. Под предлогом скупки перьевых подушек и перин они высматривали одиноких пенсионеров старше 80 лет, проживающих на окраинах сел. Приезжая в деревню ночью, злоумышленники проникали в дом, жестоко избивали жертв, чтобы те отдали всю имеющуюся дома наличность. В Рыльском районе после такого избиения мужчина скончался. Похитив деньги, грабители выезжали обратно в Белгородскую область, где они снимали старые, заброшенные дома. Автотранспорт, на котором совершались преступления, они приобретали по низким ценам без переоформления, а после продавали своим знакомым в другие регионы. При обыске в домах задержанных изъяли украденные ювелирные украшения, сберкнижки на имя жертв и часть похищенных денег. После окончания следствия похищенное вернут владельцам. Все подозреваемые арестованы. На время расследования уголовного дела они будут находиться в следственном изоляторе. Грабителям стариков грозит до 15 лет лишения свободы.

 

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