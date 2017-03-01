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По Курчатову бегают лисы

Вчера, 13:35
По Курчатову бегают лисы
На станцию по борьбе с болезнями животных Курчатовского района и Курчатова все чаще обращаются местные жители, сообщая, что видели на территории города лисиц. Пока случаев нападения на людей и домашних животных не зафиксировано. Как отмечают специалисты, участившиеся визиты лис в город связаны, скорее всего, с поиском пропитания. Горожан призывают быть крайне осторожными, им советуют исключить возможные контакты с дикими животными, а детсадам и школам рекомендуют принять меры по недопущению проникновения зверей на территорию. В случае укуса лисой или любым другим животным немедленно обращайтесь медучреждение. Всех домашних питомцах обязательно нужно привить против бешенства. Также необходимо сообщать, если вы обнаружили лисью нору или увидели лисицу в Курчатове. 
МКУ «УГХ города Курчатова» по телефону 4-25-46 (эколог Елена Витальевна Белова), телефон «горячей линии» — 4-16-34 (Наталья Васильевна Бондаренко). Также можно позвонить в полицию и УГОЧС (112), на станцию по борьбе с болезнями животных Курчатовского района и города Курчатова (2-15-92).

 

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