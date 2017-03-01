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В Железногорске выясняют обстоятельства смерти 14-летней школьницы

Вчера, 14:58
В Железногорске выясняют обстоятельства смерти 14-летней школьницы
В Железногорске скоропостижно скончалась 14-летняя школьница. Как сообщили в СК, что по факту случившегося сейчас проводится доследственная проверка. Вечером 22 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение из больницы о смерти 14-летней девочки, доставленной в лечебное учреждение в коме. Следователи выяснили, что девочка проживала вместе с матерью, бабушкой и дедушкой. Ребенка, лежащего без сознания в ванной, обнаружила её мать. Она сразу вызвала «скорую». Врачи доставили юную пациентку в больницу, но спасти школьницу не смогли. Предварительная причина смерти – отравление. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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