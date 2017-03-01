На Станционной памятник Ленину лишился лица

ЧП в Железнодорожном округе Курска. По неофициальной информации, неизвестные надругались над памятником Владимира Ленина, что на Станционной. У изваяния, расположенного рядом с детской школой искусств №2, исчезло лицо. Как сообщил порталу 46tv лидер коммунистов Железнодорожного округа Алексей Бобовников, судя по характеру повреждений памятника, можно предположить, что его нанесли умышленно. Представители КПРФ обратились в полицию, требуя «расследовать акт вандализма». При этом в УМВД отметили, что гипсовый бюст лидера мирового пролетариата, скорее всего, просто рассыпается от старости под воздействием погодных условий. На памятнике 1973 года следов механического воздействия нет - сообщили в пресс-службе УМВД «Друг для друга».



