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Таксист промышлял кражами аккумуляторов из грузовиков

Сегодня, 08:08
Таксист промышлял кражами аккумуляторов из грузовиков
Полицейские задержали подозреваемого в серии краж из грузовых автомобилей в нескольких районах Курской области. Злоумышленник промышлял воровством аккумуляторов. Выяснилось, что к преступлениям причастен житель Курска, работающий таксистом. Выполняя заказ в район, он заодно совершал кражи. Сначала выбирал автомобили, стоящие в темных местах, на обочинах дорогах, а на обратном пути совершал кражи. На его счету 8 доказанных фактов хищений в Советском, Солнцевском, Касторенском районах. Подозреваемый попал в после зрения оперативников при совершении очередного преступления. Сотрудники Солнцевского отдела полиции заметили, как неизвестный человек ночью пытается снять аккумулятор с КАМАЗа. Заметив полицейских, злоумышленник попытался скрыться. Однако погоня завершилась задержанием подозреваемого. При обыске в доме похитителя в Курске изъяли часть похищенной техники. В УМВД отметили, что подозреваемый ранее отбывал наказание за аналогичные преступления. До окончания расследования мужчина помещен в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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