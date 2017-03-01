Курянин задолжал по алиментам почти 600 тысяч рублей

Курские приставы разыскали должника, который не заплатил 570 тысяч рублей по алиментам. Суд обязал 51 – летнего жителя Солнцевского района перечислять ежемесячно четверть своих заработков на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако мужчина не являлся в отдел судебных приставов по повесткам, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял. Судебный пристав – исполнитель вынес постановление о розыске должника. Его удалось найти с помощью автостраховки в Подмосковье. Теперь заниматься долгами нерадивого папаши будут приставы Московской области.



