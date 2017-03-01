Куряне стали реже жениться - сообщили на коллегии органов ЗАГС. В 2016-м в области появилось 6840 новых семей. Это на 30% меньше, чем в 2015-ом. Специалисты полагают, что свою роль сыграло то, что прошлый год был високосным - по народным приметам жениться в високосный год не рекомендуется, поскольку брак может завершиться разводом. Впрочем, в регионе и без того на 10 браков приходится почти 7 разводов. Только в прошлом году решили развестись почти 5 тысяч семей. При этом сотрудников ЗАГСов беспокоит тот факт, что после разводов около 3,5 тысяч детей теперь воспитываются в неполных семьях.