Курское «Динамо» впервые стало чемпионом Премьер-лиги

Курское «Динамо» впервые в истории стало победителем регулярного чемпионата женской премьер-лиги России. До этого высшим достижением курянок в этом турнире было 2-е место. В заключительном матче подопечные Лукаса Мондело на домашнем паркете обыграли столичный МБА со счётом 86:74 и стали недосягаемы для екатеринбургского УГМК. В этом матче не сыграла Энджел МакКотри, а самой результативной стала Мария Вадеева — 19 очков, на счету Анны Круз — 15, по 11 баллов набрали Эпифания Принц и Хелена Сиак, 10 у Алёны Кирилловой.

Впереди матчи плей-офф. В первом раунде, который стартует 18 марта, «бело-голубые» сразятся с 8-й командой регулярного первенства. Соперницы курянок по четвертьфиналу определятся 3 марта, когда будут сыграны последние матчи. Ими могут стать баскетболистки из «Казаночки», «Спарты» или «Енисея». А в Курск большой баскетбол вернется 7 марта. В СКК «Динамо» проведет первый матч четвертьфинальной серии женской Евролиги с французским «Буржем».