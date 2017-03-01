поиск по сайту
 
20-летие радио Курс

Курский Роспотребнадзор 15 марта проведет день открытых дверей

Сегодня, 11:45
Курский Роспотребнадзор 15 марта проведет день открытых дверей
15 марта в управлении Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделах пройдет день открытых дверей. Он приурочен ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который в этом году проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Курян проконсультируют по вопросам потребительского законодательства, в том числе дистанционной торговле. Консультации можно будет получить на личном приеме по адресу ул. Ленина, 70, с 9 до 17 часов или по телефону «горячей линии» 58-71-86.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама