Курский Роспотребнадзор 15 марта проведет день открытых дверей

15 марта в управлении Роспотребнадзора по Курской области и его территориальных отделах пройдет день открытых дверей. Он приурочен ко Всемирному дню защиты прав потребителей, который в этом году проходит под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху». Курян проконсультируют по вопросам потребительского законодательства, в том числе дистанционной торговле. Консультации можно будет получить на личном приеме по адресу ул. Ленина, 70, с 9 до 17 часов или по телефону «горячей линии» 58-71-86.