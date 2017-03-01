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Долги курян за тепло будут возвращать с помощью судебных приставов

Сегодня, 11:48
Долги курян за тепло будут возвращать с помощью судебных приставов
Курский филиал «Квадры» и областное Управление Федеральной службы судебных приставов подписали Соглашение о взаимодействии. Теперь долги с нерадивых курян за тепло и горячую воду будут взыскивать с помощью судебных приставов, а полученные средства направлять на повышение надежности теплоснабжения региона в отопительный период, - отметил начальник управления правовых вопросов сбытовой деятельности ПАО «Квадра» Вадим Иваневский. Взаимодействие будет осуществляться в форме проведения совместных мероприятий, заседаний рабочих групп и сверки статистических данных. 
Долги потребителей перед «Квадрой» превысили 1 млрд. 700 млн. рублей. При этом задолженность населения за тепло и горячую воду составила около 600 миллионов рублей.

 

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