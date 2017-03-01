Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк провел серию пресс-туров по новостройкам региона

2 марта 2017 года, г. Воронеж. В регионе стартовала серия пресс-туров Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк по объектам партнеров-застройщиков. Экскурсии по новостройкам уже состоялись в Воронеже, Липецке, Тамбове, Курске и в ближайшее время пройдут в Орле и Белгороде. В них приняли участие не только журналисты региональных СМИ, но и рейтинговые блогеры.





В ходе пресс-тура представители Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк рассказали о недавнем снижении ставок по ипотеке. Теперь в случае приобретения недвижимости у застройщиков она составляет 10,4% (при условии электронной регистрации сделки), а при покупке жилья на вторичном рынке – 10,75-12,25%.





- Теперь регистрировать ипотечную сделку не только удобно, но и выгодно, - подчеркнула начальник отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Воронежского отделения ПАО Сбербанк Елена Гребенщикова. - В 2017 году сохраняется тенденция роста кредитования. За январь в Воронеже было выдано 390 жилищных кредитов на сумму свыше 500 млн руб., что на 13% больше, чем годом ранее.





Активно приобретают жилье в кредит и клиенты из других областей Черноземья. Например, Тамбовское отделение ПАО Сбербанк в 2016 году выдало ипотечных кредитов на 2,8 млрд рублей для 2,5 тыс. семей. В Курской области в 2016 году было выдано более 3200 жилищных кредитов на сумму более 3,4 млрд рублей.





Дополнительные бонусы в виде дисконтных акций покупателям предлагают строительные компании.





- Мы ежемесячно проводим акции, предлагая скидки на определенный перечень квартир. Он постоянно меняется, - отметила старший менеджер по продажам АО «ДСК» Оксана Дашкова. - Порядка 60-70% наших клиентов сегодня приобретают жилье с помощью ипотеки.





- Застройщики предлагают современные квартиры с разными вариантами отделки, планировки, развитой инфраструктурой, что не может не радовать, - отметил воронежский блогер Андрей Кирнов. - Ипотека для многих молодых семей – это единственный способ приобрести собственное жилье. Поэтому любое снижение ставок – очень важный шаг навстречу клиенту.





В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк уверены, что снижение процентных ставок будет по достоинству оценено клиентами.