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В Щиграх при пожаре в столярной мастерской эвакуировали 18 человек

Сегодня, 13:05
В Щиграх при пожаре в столярной мастерской эвакуировали 18 человек
Накануне вечером в столярной мастерской в Щиграх произошел пожар. В МЧС сообщили подробности. Горело двухэтажного здания, люди из окна второго этажа просили о помощи. Огнеборцы установили трехколенную лестницу, вскрыли решетки на окнах и спасли из огня пять человек. Еще 13 – эвакуировали с первого этажа. Благодаря оперативности пожарных трагедии удалось предотвратить. Огонь повредил одно строение на общей площади более 400 квадратных метров. На месте происшествия провели работу сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которым теперь предстоит разобраться в причинах возгорания.

 

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