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Главный редактор газеты оказался на скамье подсудимых за присвоение

Сегодня, 13:10
Главный редактор газеты оказался на скамье подсудимых за присвоение
Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Курск. Он признан виновным в присвоении. Как сообщили в прокуратуре, мужчина работал главным редактором местной газеты. Используя свое служебное положение, редактор дал указание бухгалтеру подготовить от его имени заявление о выдаче под отчет 14 тысяч 400 рублей. Эти деньги якобы предназначались для ремонта служебного автомобиля. По указанию руководителя сумму перевели на его счет. Обналичив деньги, мужчина распорядился ими по своему усмотрению. При этом он предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о произведенной замене лобового стекла служебного автомобиля. Суд назначил курянину наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей. Причиненный редакции ущерб полностью возмещен.

 

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