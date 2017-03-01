В Курске во время паводка организуют три переправы

Весна всё увереннее вступает в свои права. Близится время весеннего паводка, который каждый раз с тревогой ожидают несколько тысяч курян, проживающих в низинах. Городские службы заблаговременно приступили к подготовке половодья. Специалисты проводят инвентаризацию и ремонт плавсредств, уточняют списки и количество граждан, в том числе пожилых людей и инвалидов, подлежащих первоочередной эвакуации в случае возникновения ЧС, готовят места для их временного размещения. На период паводка организуют три лодочные переправы: Кривецкий мост – ул. Тимская, школа № 16 – протока Кривец, ул. Водяная – ул. Сушковская. Пока в Центральном округе не зафиксировано существенного подтопления жилых домов. От ила и грязи расчищают водопроводные канавы, трубу и русла реки Кур. Курянам, проживающим в районах традиционного подтопления, необходимо заранее позаботиться о безопасности жизни и сохранении имущества.