В Курске 45 управляющих компаний не занимаются уборкой наледи и снега

В Курске прокуратура проверила исполнение управляющими компаниями своих обязанностей по уборке придомовых территорий от снега, а также очистке кровли многоэтажек от сосулек и наледи. Нарушителей оказалось много - 45 организаций не справились с этой работой. Всем управляющим компаниям прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушений закона. Руководителям обслуживающих организаций, пренебрегающим своими обязанностями, грозит административная и даже уголовная ответственность.