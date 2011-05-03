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В Курске 45 управляющих компаний не занимаются уборкой наледи и снега

Сегодня, 13:19
В Курске 45 управляющих компаний не занимаются уборкой наледи и снега
В Курске прокуратура проверила исполнение управляющими компаниями своих обязанностей по уборке придомовых территорий от снега, а также очистке кровли многоэтажек от сосулек и наледи. Нарушителей оказалось много - 45 организаций не справились с этой работой. Всем управляющим компаниям прокуратура объявила предостережения о недопустимости нарушений закона. Руководителям обслуживающих организаций, пренебрегающим своими обязанностями, грозит административная и даже уголовная ответственность.

 

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