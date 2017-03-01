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Братья-гимнасты из Курска завоевали 8 медалей на первенстве ЦФО по гимнастике

Сегодня, 13:48
Братья-гимнасты из Курска завоевали 8 медалей на первенстве ЦФО по гимнастике
Во Владимире состоялось первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров, где от Курской области выступили 15-летние гимнасты, братья Даниил и Дмитрий Миськовы. В турнире за звание сильнейших боролись более 30 спортсменов из регионов ЦФО и Московской области. В итоге куряне в разных дисциплинах многоборья завоевали 8 медалей: одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых. В апреле братьям предстоит выступить на первенстве России в Пензе.

 

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