Братья-гимнасты из Курска завоевали 8 медалей на первенстве ЦФО по гимнастике

Во Владимире состоялось первенство ЦФО по спортивной гимнастике среди юниоров, где от Курской области выступили 15-летние гимнасты, братья Даниил и Дмитрий Миськовы. В турнире за звание сильнейших боролись более 30 спортсменов из регионов ЦФО и Московской области. В итоге куряне в разных дисциплинах многоборья завоевали 8 медалей: одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых. В апреле братьям предстоит выступить на первенстве России в Пензе.