Юные куряне могут выиграть путевку в «Артек»

Юные куряне могут принять участие в детском творческом конкурсе «Почта, я хочу в «Артек», победители которого получат бесплатные путевки в знаменитый лагерь.

В прошлом году дети не только из всех регионов России, но также из Азии, Америки, стран Европы и СНГ, Ближнего Востока написали и отправили более пяти тысяч писем. Победители Второго конкурса поедут на традиционную тематическую «почтовую» смену в августе, организованную в рамках партнерства с Почтой России. По замыслу организаторов, конкурс призван способствовать сохранению традиций эпистолярного жанра, привлечению внимания подрастающего поколения к ценностям родного языка, истории и культуре. Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 10 до 16 лет включительно. Для этого нужно написать письмо на тему «Почта, я хочу в Артек» и до 30 апреля отправить его в Детский игровой развлекательный центр «Почта Артека» по адресу: Республика Крым, пгт. Гурзуф, Международный детский центр «Артек», «Почта Артека», конкурс письма «Почта, я хочу в «Артек». Итоги конкурса подведут 16 июня, в день рождения «Артека».