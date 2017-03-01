В Курске 16-летняя девушка, перебегая дорогу на «красный», попала в больницу с переломом

2 марта в Курске под колёса автомобиля попал несовершеннолетний пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 20:30 водитель «Рено Логан» двигался по Литовской со стороны 1-й Кожевенной в сторону Сумской. В пути следования, напротив дома №61 он допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую с переломом левого бедра и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в 4-ю горбольницу.



