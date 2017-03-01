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В Курске 16-летняя девушка, перебегая дорогу на «красный», попала в больницу с переломом

Сегодня, 12:28
В Курске 16-летняя девушка, перебегая дорогу на «красный», попала в больницу с переломом
2 марта в Курске под колёса автомобиля попал несовершеннолетний пешеход. Как сообщили в Госавтоинспекции, примерно в 20:30 водитель  «Рено Логан» двигался по Литовской со стороны 1-й Кожевенной в сторону Сумской. В пути следования, напротив дома №61 он допустил наезд на 16-летнюю девушку, которая  переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую с переломом левого бедра и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в  4-ю горбольницу. 

 

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