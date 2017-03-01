В Курске закладчице героина платили по 100 рублей за тайник

В Курске перед судом предстанет 34-летняя гражданка Узбекистана. Как сообщили в прокуратуре, ее обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, прошлым летом женщина в Москве договорилась с неустановленным лицом распространять героин в Курске. Она сняла в нашем городе. Получив крупную партию героина, обвиняемая расфасовала его по пакетам и поместила в тайники, делая по 4-10 закладок в день. За каждую закладку она получала 100 рублей. Ее подельник в Москве подыскивал покупателей наркотика. Когда гражданка Узбекистана вернулись из столицы с очередной партией героина, ее задержала полиция. При женщине обнаружили 95 пакетов героина массой 185 граммов, что образует крупный размер. Уголовное дело направлено в суд.